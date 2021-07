Manhã para definir a mulher mais rápida do mundo

publicidade

Depois de uma madrugada que teve direito a uma conquista tão histórica como emocionante do tênis brasileiro, com o bronze de Laura Pigossi e Luisa Stefani no torneio feminino de duplas, o grande destaque desta manhã de sábado está nas provas de atletismo, com direito a uma das provas mais esperadas dos Jogos Olímpicos, os 100m rasos feminino.

Antes, no entanto, temos presença brasileira em algumas provas classificatórias. A partir das 7h10min, começam as disputas no salto em distância, na qual o país estará representado por Saomry Uiki, da Sogipa, e Alexsandro Melo. Um pouco depois, às 7h45min, será a vez da classificatória masculina dos 100m rasos. Sem Usain Bolt, resta a dúvida sobre quem vai herdar a coroa de homem mais rápido do mundo. Candidatos não faltam, como os norte-americanos Trayvon Bromell, Ronnie Baker e Fred Karley, além do canadense Andre De Grasse, do sul-africano Akani Simbine ou do britânico Zharnel Hughes. Entre os brasileiros, vão participar da prova classificatória Felipe Bardi, Rodrigo Nascimento e Paulo André.

Três finais estão programadas para esta manhã de sábado. Às 8h15min, a disputa pelo ouro é no lançamento de disco masculino. Às 9h35min, será a vez do revezamento 4x400m rasos misto e por fim, às 9h50min, a esperada final dos 100m rasos feminino. Os tempos das semifinais sugerem que a final será emocionante, com uma disputa acirrada entre jamaicanas Elaine Thompson-Herah e Shericka Jackson e, é claro, a grande favorita Shelly-Ann Fraser Pryce.