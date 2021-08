Seleção feminina de handebol perde para França e está eliminada dos Jogos Olímpicos

publicidade

A seleção feminina de handebol está eliminada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil perdeu para a França por 29 a 22 e não conseguiu ficar entre os quatro primeiros colocados do Grupo B. O time brasileiro terminou a Olimpíada com uma vitória, um empate e três derrotas. A França, medalha de prata no Rio e campeã mundial em 2017, fez uma fase de grupos irregular, mas consegue avançar para as quartas de final.

O começo do jogo foi marcado pelo nervosismo das equipes e os vários erros nos ataques. Com oito minutos, o placar estava empatado em 3 a 3. A partida seguiu equilibrada, mas a França abriu vantagem com 15 minutos de jogo: 7 a 5.

O Brasil passou a errar muito no ataque, e a França aumentou a distância no placar para 12 a 7 faltando dez minutos para o fim do primeiro tempo. A seleção chegou a ficar dois minutos com uma jogadora a mais, mas só fez um e levou dois. O primeiro tempo terminou 17 a 11 para a França.

A seleção voltou mais ligada no segundo tempo e diminuiu para 18 a 15. Apesar do empenho brasileiro, as francesas voltaram a ser efetivas no ataque e chegaram a 24 a 17. Faltando menos de 10 minutos para o fim do jogo, a vantagem francesa era de nove gols: 27 a 18. As rivais apenas administraram a diferença no placar e venceram o jogo por 29 a 22.

