Serena Williams anuncia que não vai disputar os Jogos Olímpicos

publicidade

A americana Serena Williams anunciou neste domingo, véspera do início do torneio de Wimbledon, que não disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio (23 de julho-8 de agosto). "Não estou na lista olímpica, então... não que eu saiba. Se estivesse, não deveria estar", declarou a tenista de 39 anos, campeã olímpica de simples em Londres-2012, torneio disputado em Wimbledon.

"Há muitas razões que me levaram a tomar a decisão sobre os Jogos Olímpicos. Não quero falar sobre isto hoje. Talvez em outra ocasião, desculpe", completou.

Além do ouro em Londres, Serena tem outras três medalhas de ouro olímpicas no torneio de duplas, conquistadas com sua irmã Venus: Sydney-2000, Pequim-2008 e na capital britânica. "Vivi momentos extraordinários nos Jogos", disse.

A mais jovem das irmãs Williams, que completará 40 anos em setembro, busca em Wimbledon seu 24º título de Grand Slam, o que a faria igualar o recorde da australiana Margaret Court.