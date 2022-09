Olympiacos anuncia a contratação do meia colombiano James Rodriguez

publicidade

Com passagens por Real Madrid e Bayern de Munique, o meio-campista James Rodriguez foi anunciado, nesta quinta-feira, como o novo reforço do Olympiacos, da Grécia. O colombiano, de 31 anos, vai se reencontrar com o ex-companheiro Marcelo, que assinou com os campeões gregos na semana passada.

A dupla foi aplaudida por mais de 35 mil fãs depois de aparecer no Estádio Giorgos Karaiskakis, em Atenas, para assistir o Olympiacos perder, por 3 a 0, para o Freiburg na Liga Europa. A multidão cantou "Ele está aqui. Ele está aqui" e "James Rodriguez" momentos antes do início da partida, quando o jogador ergueu a camisa número 10 do Olympiacos.

James assinou contrato de um ano, com a opção de estender o compromisso por mais uma temporada. Ele estava no Al-Rayyan, do Catar. "Foi uma decisão difícil, mas uma boa decisão", disse James. "Este é um novo capítulo na minha vida e estou muito animado."

O colombiano chega ao seu quinto clube desde que marcou seis gols na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. James fez 86 jogos pela Colômbia e marcou 24 gols, mas o canhoto não teve nos times o mesmo sucesso. Sua trajetória de 11 anos por grandes clubes europeus terminou ano passado com uma passagem sem brilho pelo Everton, da Inglaterra.

O Olympiacos, que não conseguiu chegar à Liga dos Campeões esta temporada, está em terceiro lugar no campeonato grego, com oito pontos, quatro atrás do líder Panathinaikos.

Veja Também