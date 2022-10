Operário e Brusque empatam sem gols e se aproximam da queda na Série B

publicidade

Pressionados contra o rebaixamento, Operário e Brusque não saíram de um empate sem gols na noite desta quinta-feira, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fizeram juz à frase "afundar abraçados" e estão entre os últimos colocados. O Operário chegou ao sétimo jogo sem vitória no 18º lugar, com 34 pontos. Três pontos atrás do Novorizontino (16º) e que ainda jogará na rodada. O Brusque não vence há seis jogos e aparece em penúltimo, com 32, muito próximo da queda à Série C de 2023.

Com bola rolando, Operário e Brusque fizeram um primeiro tempo bastante truncado e sem criatividade. Os donos da casa chegaram pela primeira vez apenas aos 23 minutos, quando Paulo Victor ajeitou para Dirceu e ele chutou rasteiro para a defesa do goleiro Jordan.

O Brusque teve muita dificuldade para armar jogadas, mas ainda assim poderia ter aberto o marcador aos 26, quando Fernandinho aproveitou sobra quase dentro da pequena área e parou em Vanderlei. Antes do intervalo, aos 37, o Operário voltou a assustar em defesa com os pés de Jordan.

No segundo tempo, os times buscaram mais o ataque. Aos 18, Airton cobrou falta e Wallace Reis desviou para o gol, contudo, o zagueiro estava em posição irregular e a arbitragem anulou o gol do Brusque. O Operário não ficou atrás e respondeu aos 24 em cabeceio venenoso de Felipe Garcia.

A reta final se aproximou e os dois times se lançaram ao ataque pela vitória. Aos 36, Felipe Saraiva puxou para a perna direita e finalizou muito perto da trave, quase colocando o Operário na frente. O Brusque respondeu no minuto seguinte em finalização de Fernandinho em cima de Vanderlei.

Nos últimos minutos os times apostaram as últimas fichas pela vitória, mas pecaram nas finalizações e deixaram o campo amargando o empate. Aos 51, Fernandinho, do Brusque, partiu em velocidade sem marcação, passou pelo goleiro Vanderlei e finalizou para fora, no último lance do confronto.

O Operário volta a campo na quinta-feira, dia 20, para visitar o CRB, às 21h30min, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Enquanto o Brusque, na terça-feira, receberá o Novorizontino, às 19h, no Augusto Bauer, em Brusque.