Operário-PR derrota Ponte Preta e entra na briga pela liderança da Série B

A Ponte Preta segue sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo mostrando evolução em relação ao jogo de estreia contra o Grêmio, que acabou empatado sem gols, o time campineiro acabou derrotado pelo Operário-PR por 2 a 0, no estádio Germano Kruger, na cidade de Ponta Grossa (PR), neste sábado. Bernardo, com um gol contra bizarro, e Thales, foram os autores dos gols.

Com o resultado, os donos da casa mantém a invencibilidade e chegam aos quatro pontos, dividindo provisoriamente a liderança com a Chapecoense. Já a Ponte Preta segue estacionada com um ponto somado e caiu para a parte inferior da tabela.

Apesar do primeiro tempo ter tido a porcentagem de posse de bola bastante equilibrada, o Operário-PR dominou boa parte da primeira etapa e criou as principais oportunidades. Aos 16 minutos, Arnaldo lançou Paulo Sérgio na área que bateu cruzado, mas a bola acabou indo para fora. No lance seguinte, foi a vez de Felipe Garcia ter sua chance, mas dessa vez o chute saiu por cima do gol.

Os donos da casa foram coroados com um gol contra, marcado pelo lateral direito da Ponte Preta. Aos 25, Reina deu um toque tentando encontrar Thomaz na área, mas ao tentar afastar o perigo, Bernardo acabou dando um calcanhar na bola que acabou encobrindo Caíque França e morreu no fundo da rede. Um lance bizarro.

A resposta da Ponte Preta veio aos 30 quando Matheus Anjos cobrou falta na área e Fabrício testou firme, mas a bola saiu rente a trave. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial do Operário-PR por 1 a 0.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta entrou melhor para a segunda etapa e passou a pressionar na busca pelo empate. A melhor chance veio aos 19 minutos. Danilo Gomes tocou para Léo Naldi, que ajeitou e soltou o pé. Mas, a bola acabou explodindo no travessão.

Do outro lado, o Operário-PR foi mais decisivo e após o técnico Claudinei Oliveira fazer algumas mudanças na equipe, conseguiu marcar o segundo gol em uma jogada rápida pela lateral. Felipe Saraiva, que havia acabado de entrar, invadiu a área pela esquerda, deixou o defensor para trás e cruzou rasteiro para Thales, que só teve o trabalho de desviar para o fundo das redes.

O duelo ainda teve um lance polêmico na reta final. Aos 33 minutos, Nicolas recebeu na área e acabou derrubado por Fabiano. A Ponte Preta pediu pênalti e o árbitro esperou o VAR revisar o lance. Mas, depois de não verificar falta, mandou a partida seguir. Nos minutos finais, a partida seguiu equilibrada, mas terminou mesmo com o placar de 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da terceira rodada da Série B. No sábado, dia 23, a Ponte Preta recebe o CRB, no estádio Moisés Lucarelli, às 16h. Já no domingo (24), o Operário-PR visita o Náutico, no estádio dos Aflitos, também às 16h.