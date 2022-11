OTB Sports e Observatório Racial promovem o futebol em ação na FGF

publicidade

Nesta quinta-feira, o auditório da Federação Gaúcha de Futebol, em Porto Alegre, será o palco de uma ação da OTB Sports e do Observatório da Discriminação Racial no Futebol com o objetivo de promover o futebol. Essa será a segunda vez que as duas entidades se reunirão para promover uma ação social que atenderá mais de 50 crianças. Os pequenos atendidos vão receber uniformes, bolas e chuteiras.

As duas empresas se juntaram para ajudar a ONG "MAIS - Multiplicar o Amor", de Porto Alegre e tem como objetivo levar o esporte para as crianças de baixa renda da capital gaúcha. Na primeira ação foram entregues 50 cestas básicas referentes a ação Gol Solidário.

Para Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, incentivar as crianças é uma forma de fazer com que elas não desistam de sonhar. "O Observatório acredita que o combate ao racismo não se dá apenas em lutar contra atos discriminatórios. Uma das principais formas, é acreditar na diversidade, na inclusão e, principalmente, quando falamos em um público mais jovem, é mostrar para eles o quanto é possível sonhar. E ações como essa, possibilita que meninos e meninas sonhem com um futuro melhor".

Daisy Santos, idealizadora da ONG MAIS, quer resgatar a dignidade das crianças com esse projeto: "Nós queremos com esse projeto resgatar a dignidade das crianças da comunidade, queremos mostrar algo diferente para eles, mostrar que eles são sim, capazes e que a sociedade pode aceita-los".

“Receber uniformes, bolas e materiais esportivos é o sonho de toda criança de comunidade, e entregar isso a eles é algo muito especial, mostra um compromisso de igualdade da sociedade aos menos favorecidos", completou Daisy Santos.

