Palmeiras decide não renovar com Felipe Melo e volante deixa o clube após 5 anos

O Palmeiras decidiu não renovar o contrato de Felipe Melo, que vence ao final deste ano, e o atleta não faz mais parte do elenco. O clube informou a decisão ao experiente volante neste sábado, dia seguinte à festa de comemoração pelo tricampeonato da Libertadores. Com isso, o jogador está livre para assinar com outros clubes. Fluminense e Internacional já demonstraram interesse em seu futebol.

Felipe Melo, hoje com 38 anos, já disse mais de uma vez que planeja jogar mais duas temporadas. Ele queria, portanto, prorrogar seu vínculo por esse período. Mas o Palmeiras entendeu que, a despeito de sua importância dentro e fora do vestiário e do desejo do técnico Abel Ferreira de sua permanência, seu ciclo chegou ao fim.

Sem se aprofundar na opção de não ampliar o contrato do atleta, o Palmeiras, que a partir do dia 15 deste mês será presidido por Leila Pereira, afirmou que "decisões difíceis na hora certa definem o peso do personagem na história" e disse que a saída de Felipe Melo "não marca o fim de sua trajetória no Palmeiras, mas o início da eternização".

"Você ascende ao patamar mais elevado que o futebol proporciona, marcado para sempre nas paredes do clube e na memória do torcedor", destacou.

No texto de agradecimento, o Palmeiras lembrou de momentos adversos do veterano, deu destaque para o carinho da torcida pelo volante e enalteceu a sua postura em campo e fora dele. O clube também publicou um vídeo com duração de seis minutos a fim de exaltar seus feitos na trajetória de cinco anos na equipe alviverde.

"Você trouxe essa alegria à torcida que canta e vibra duas vezes. A mesma torcida que, desde o começo te abraçou e cantou a plenos pulmões: "o bagulho é doido, Felipe Melo pitbull cachorro louco".

Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017. Logo em sua apresentação, avisara que daria tapa na cara de uruguaio caso preciso fosse, e promessa foi cumprida posteriormente. O experiente volante passou por períodos difíceis e ficou perto de ter sua saída precoce decretada depois que brigou com o técnico Cuca, tanto que foi afastado. Mas depois foi reintegrado e passou a escrever uma nova história, ainda com controvérsias, mas com vitórias e títulos.

O jogador deixa o Palmeiras com cinco títulos: Brasileirão de 2018, o Campeonato Paulista de 2020, a Copa do Brasil de 2020 e as duas Libertadores de 2020 e 2021. "Que missão cumprida", enalteceu o clube.

Do elenco atual, Felipe Melo é o terceiro jogador com mais jogos (225, atrás apenas de Dudu, com 333, e Willian, com 253) e o segundo que mais venceu (136 triunfos, empatado com Willian e atrás somente de Dudu, com 189).

No cômputo geral, ele é o segundo jogador de linha com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores (25, atrás apenas de Gómez, com 26) e o terceiro que mais jogou no Allianz Parque (98 jogos, superado por Dudu, com 141, e Willian, com 108).