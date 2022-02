Palmeiras desembarca e já faz 1º treino com foco na estreia do Mundial

publicidade

O Palmeiras já está nos Emirados Árabes Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A delegação chegou à capital Abu Dhabi na manhã desta quinta-feira – à tarde , no horário local – após 14 horas de viagem. Em seguida, realizou o primeiro treino em solo asiático no estádio Zayed Sports City.

Ainda no voo, os jogadores fizeram trabalhos de ativação física e mental. Após o desembarque, na chegada ao hotel em Abu Dhabi, os atletas assistiram a uma palestra sobre as regras do Mundial. Em campo, o técnico Abel Ferreira comandou um treino técnico e um trabalho de finalizações.

"Estamos todos empolgados e confiantes para esse novo desafio. Estamos mais preparados fisicamente, o que é importante, estávamos em uma correria danada na última edição (em fevereiro do ano passado, quando o Verdão foi eliminado na semifinal, apenas oito dias após conquistar a Libertadores). Espero que essa preparação ajude no desempenho da equipe e que dessa vez possamos vencer", declarou o meia Gustavo Scarpa, ao site oficial do clube.

Veja Também

O Verdão embarcou para o Mundial com 27 jogadores, mas somente 23 poderão ser inscritos na competição. O clube tem até dois dias antes da estreia para anunciar a lista. O primeiro compromisso será na próxima terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília), contra o ganhador de Al Ahly (Egito) e Monterrey (México), no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi.