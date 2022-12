Palmeiras e Real Madrid acertam venda de Endrick para 2024

publicidade

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira que acertou a venda do jovem atacante Endrick, de 16 anos, com o Real Madrid, onde o jogador só chegará em 2024.

"Palmeiras, Real Madrid e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos", informou o clube paulista no Twitter.

Segundo o comunicado do Verdão, "os termos e valores da operação são confidenciais", mas de acordo com o portal ge, o clube merengue aceitou pagar 72 milhões de euros (aproximadamente R$ 400 milhões, na cotação atual) para ter o jogador.

Por sua vez, o Real Madrid comunicou que Endrick "continuará com sua formação" no Palmeiras e "viajará a Madri nos próximos dias para visitar as instalações" do clube.

Endrick seguirá assim os passos de Vinícius Júnior e Rodrygo, jovens atacantes recrutados ainda menores de idade pelo Real Madrid em transações astronômicas e que se incorporaram ao clube espanhol após completarem 18 anos, conforme as normas de contratações internacionais da Fifa.

"Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores", prometeu o jogador, citado nas redes sociais do clube paulista.

Nascido em Taguatinga, próximo de Brasília, Endrick chegou às categorias de base do Palmeiras aos 10 anos. Ele assinou seu primeiro contrato profissional quando completou 16 anos, em julho deste ano, e só jogou dois meses no time principal, tendo feito sua estreia em outubro.

Em sete jogos no Campeonato Brasileiro, marcou três gols e fez uma assistência, ajudando o Verdão na conquista do título.

Mas Endrick já despertava há anos o interesse de grandes clubes europeus pelo seu desempenho na base. Em abril, ele brilhou com a camisa do Brasil, sendo artilheiro e melhor jogador da Seleção sub-17 no Torneio de Montaigu, na França.

Veja Também