Palmeiras supera Coritiba no Allianz Parque após 3 empates seguidos

publicidade

Depois de três empates seguidos, o Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão. Com gols de Artur e Rony, duas vezes, o time paulista superou o Coritiba por 3 a 1, neste domingo, no Allianz Parque, chegou aos 19 pontos, passou o Grêmio no G4 e encostou no líder Botafogo, que tem 21.

Jogando no seu estádio, o Palmeiras enfrentou um Coritiba fechado no campo de defesa e soube se impor. Controlando o ritmo, o time de Abel Ferreira não demorou para encontrar o caminho do gol e resolver a partida no primeiro tempo, com Artur e Rony aproveitando cruzamentos. Na segunda etapa, com a equipe paranaense se lançando ao ataque, os donos da casa usaram o contra-ataque e fecharam o placar com Rony marcando mais uma vez.

O Palmeiras começou pressionando o Coritiba no Allianz Parque. Empurrado pela torcida, o time de Abel Ferreira ocupou o campo de ataque e buscou o gol desde o primeiro minuto. Com a equipe paranaense fechada na defesa, os paulistas buscaram as pontas do campo e fizeram o goleiro Gabriel trabalhar.

Aos 24, Dudu levantou bola na área, Luan subiu sozinho, tocou de cabeça e parou em uma boa defesa do goleiro do Coritiba. Cinco minutos mais tarde, o Palmeiras abriu o placar. Piquerez levantou da esquerda e Artur apareceu na segunda trave para desviar para o gol e marcar o primeiro da partida.

Quatro minutos mais tarde, o Palmeiras dobrou a vantagem. Depois de novo cruzamento, agora da direita feito por Mayke, Rony desviou de cabeça para marcar. Com a vantagem, o time de Abel Ferreira deixou a bola com o Coritiba e se postou na defesa. Nos minutos finais, a equipe paranaense levou perigo em uma cabeçada de Robson que Weverton defendeu.

Na segunda etapa, o Coritiba tentou buscar o ataque nos primeiros minutos e não conseguiu. Jogando ao seu estilo, o Palmeiras não demorou para retomar o controle do jogo e ocupou o campo de ataque. Sem fazer força, o time de Abel Ferreira passou a levar perigo para o gol adversário e chegou a marcar o terceiro gol, com Dudu, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento.

Aos 27, o Palmeiras marcou o terceiro. Dudu conseguiu a roubada de bola e lançou Rony na velocidade. O camisa 10 entrou na área, finalizou cruzado e resolveu o jogo para a equipe paulista. Na reta final, o Coritiba ainda descontou. Após cruzamento na área, Weverton se atrapalhou com Luan e a bola sobrou para Alef Manga empurrar para o gol aberto e fechar o placar.