Paulinho chega de caminhão e é anunciado pelo Corinthians

Chegando de caminhão, Paulinho foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Corinthians. O volante de 33 anos, que já foi destaque da Seleção Brasileira e atuou no Barcelona, retonou ao Timão para se juntar a Renato Augusto, William e Giuliano. A equipe de Silvinho já conta com Roger Guedes e Jô no comando de ataque.

O volante será apresentado nos próximos dias e a expectativa é de que ele assine contrato até o fim de 2023. Paulinho volta ao clube paulista após longo período fora do Brasil, atuando por clubes como Tottenham, Barcelona, Guangzhou Evergrande e Al-Ahli.

Nessa segunda-feira (13), vazaram nas redes sociais um vídeo e uma foto do jogador no centro de treinamento do Corinthians. Nas imagens, Paulinho aparecia utilizando o calção do clube e conduzindo a bola, no CT Joaquim Grava.

Além disso, uma imagem do jogador em cima de um trator, vestindo o calção do Corinthians, também vazou na internet e foi automaticamente relacionada ao imagem anuncio do novo patrocínio do Timão: o grupo Taunsa, que atua no ramo de produtos e serviços agrícolas.

Pelo Corinthians, Paulinho fez 167 jogos, marcou 34 gols e participou de quatro títulos: Campeonato Brasileiro (2011), Copa Libertadores da América (2012), Mundial de Clubes (2012) e Campeonato Paulista (2013). Junto à contratação de Paulinho, o Corinthians também anunciou o patrocínio da empresa de serviços agrícola Taunsa.