Pedro Raul vai para futebol mexicano após virar alvo da torcida e reserva do Vasco

O atacante Pedro Raul não veste mais a camisa do Vasco. Em baixa no clube e perseguido pela torcida pela falta de gols, o atacante aceitou proposta de Toluca e embarcou rumo ao México para dar a volta por cima na carreira após ter recebido até ameaça de agressão no Rio. Ele se despediu dos companheiros na quinta-feira.

No começo do ano, o jogador de 26 anos, então artilheiro no Goiás, tinha propostas na mesa para escolher onde queria jogar. O Corinthians era um dos interessados, mas ele optou pelo Vasco com a confiança de que manteria a boa fase no clube carioca. O sonho era em realizar grande Carioca e brilhar no Brasileirão.

O esquema de Maurício Barbieri acabou dificultando a vida do atacante no Vasco e os gols desapareceram. Para piorar, ele cobrou pênalti para o alto que daria classificação ao time na Copa do Brasil diante do ABC-PR. A equipe acabou eliminada e ele foi escolhido o vilão, sendo bastante xingado naquele dia.

Desde então, só caiu de rendimento e até perdeu a posição de titular. Sai a contragosto, mas ciente que não conseguiu apresentar o que era esperado em sua contratação. "O Pedro sai do Vasco de coração partido. Ele veio com muita expectativa, com um contrato de três anos, mas o futebol é assim. Ele sai feliz (pela nova proposta), mas um pouco triste por não ter conseguido realizar tudo que ele pretendia", disse Márcio Bittencourt, seu empresário, ao blog Atenção, Vascaínos.

Agora sob a direção de Ramón Diaz, o Vasco admite que precisa de um novo centroavante e vasculha o mercado. Enquanto a torcida brinca pedindo a contratação do francês Mbappé, o clube tenta fechar com Preciado, do Santos Laguna, também do México. O atacante foi o destaque do time na temporada passada, com 15 gols.

