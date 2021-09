Pelé publica vídeo fazendo exercício com fisioterapeuta em hospital: "Aquecendo"

publicidade

Rei do Futebol, Pelé, compartilhou em suas redes sociais, no final da tarde desta terça-feira, um vídeo do seu processo de recuperação com uma fisioterapeuta, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em tom bem humorado, Pelé escreveu que está "no aquecimento para voltar aos gramados". O vídeo mostra ele fazendo um exercício jogando uma bola para a profissional de saúde. "Não importa o tamanho do desafio. O segredo é comemorar a cada pequena vitória no caminho", escreveu.

Pelé está internado desde o dia 31 de agosto. De início, ele havia dado entrada no hospital para realizar exames de rotina que haviam ficado atrasados em razão da pandemia do novo coronavírus. Mas, com a descoberto do tumor no cólon direito, precisou passar por uma cirurgia e do dia 4 a 14 de setembro, foi assistido na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No dia 17, novamente foi para UTI.

Esse é o maior período de internação do ex-jogador que, nos últimos anos, vem sofrendo com sucessivos problemas de saúde. Em 2019, ele passou cinco dias internado em um hospital em Paris, na França, e, logo na volta ao Brasil, teve de continuar o tratamento de infecção urinária em São Paulo, onde ficou internado por mais seis dias.

Veja Também