Pelé vai passar Natal internado em hospital, revela filha do ídolo do futebol

Pelé vai passar o Natal ainda internado no hospital. A filha do Rei, Kely Nascimento, usou as redes sociais para informar os fãs de que a decisão foi tomada pela própria família do ex-camisa 10 do Brasil, junto dos médicos. Ídolo do futebol está internado desde 29 de novembro para acerto de tratamento contra tumor no intestino e de uma infecção respiratória.

De acordo com a publicação, o Natal em casa foi suspenso por "várias razões" e a melhor opção seria continuar no hospital pelo cuidado que Pelé está recebendo. "Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós", escreveu a filha do Rei.

Em tom de brincadeira, Kely ainda comentou que vão levar um clima festivo para o quarto de Pelé. "Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!)", acrescentou.

Por último, ainda em tom bem humorado, a filha do Rei agradeceu o carinho e desejou boas festas para os seguidores. "Nós desejamos a todos que celebram, um natal cheio de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com MUITO Amor e Saúde!", completou Kely.

Pelé está internado em São Paulo, no hospital Israelita Albert Einstein, que vem divulgando boletins médicos do ídolo do futebol. O motivo da internação foi uma reavaliação do tratamento quimioterápico do ex-camisa 10. Desde setembro de 2021, Pelé está em tratamento de um câncer no cólon do intestino e periodicamente passa por internações para acertar os medicamentos.

