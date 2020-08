Pelotas vence o Bra-Pel na despedida do Gauchão

publicidade

O Pelotas levou a melhor no Bra-Pel deste sábado e venceu o rival por 2 a 1, na Boca do Lobo. O jogo encerrou oficialmente o segundo turno do Gauchão. A partida, que apenas ocorreu para cumprir tabela, havia sido adiada pro conta de um caso de coronavírus entre os jogadores e valeu pela quarta rodada.

Ambos os times entraram em campo para o clássico 364 já eliminados. E os gols só aconteceram no segundo tempo. Logo na volta do intervalo, Alex Henrique colocou os donos da casa na frente. Aos 9, Luiz Felipe empatou para o Xavante. Ramires, contudo, anotou o 2 a 1 e garantiu a vitória para o Pelotas.

Com a vitória – a sua primeira no returno –, o Pelotas deixou a lanterna do Grupo A, por conta do saldo de gols, e terminou na quinta colocação, com quatro pontos. O Brasil, com sete, encerrou sua participação no estadual também em quinto lugar, nas no Grupo B.

Para o restante da temporada, os desafios serão nacionais. O Pelotas se prepara para a Série D, enquanto o Brasil disputará a Série B.