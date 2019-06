Peru espera jogo difícil contra a Venezuela na Arena

publicidade

O Peru acredita que terá um adversário difícil na estreia da Copa América neste sábado, quando encara a Venezuela na Arena do Grêmio, a partir das 16h, pelo Grupo A. "É um rival difícil. A Venezuela é uma seleção que está em crescimento. Será complicado", afirmou nesta quinta-feira o meia peruano Edison Flores, que defende o AaB Aalborg, da Dinamarca.

O selecionado andino chegou a Porto Alegre na noite de quarta-feira e nesta quinta-feira realizou um treinamento no CT Parque Gigante, no Beira-Rio. Os trabalhos estavam programados para se iniciarem às 9h30min, mas começou apenas pouco antes das 11h. Os primeiros 15 minutos do treino foram abertos para a imprensa e até cerca de 15 torcedores peruanos estavam cantando e dançando na avenida Edvaldo Pereira Paiva, que fica de frente para o gramado.

Um deles vestia uma fantasia de um fantasma com o número 69 - em relação ao ano em que o Peru eliminou a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1979, em plena Bombonera. Porém depois o técnico Ricardo Gareca mandou todos saírem, para a realização de um treino fechado. O treinador, inclusive, nem definiu ainda a equipe titular que irá a campo no sábado.

"Ainda não sabemos quem são os titulares. O professor (Gareca) vai definir somente na véspera", afirmou Flores, que concedeu coletiva ao lado do colega, o meia Renato Tapia, do Feyenoord.

Flores está recuperado de uma lesão e espera ser escalado. "Estamos focados em buscar a vitória. O grupo está motivado", garantiu. "E temos Guerrero e Farfán. Eles são letais", disparou o jogador.

A seleção peruana volta a fazer treino no CT do Inter nesta sexta-feira. A Venezuela realizou, por sua vez, treino no CT Presidente Luiz Carvalho, do Grêmio.