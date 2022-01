Poluição em Pequim pode atrapalhar objetivo de Jogos "verdes"

publicidade

Apesar de uma melhora drástica no ano passado, os dados de poluição do ar em Pequim estão abaixo dos níveis de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) a poucas semanas dos Jogos Olímpicos de Inverno.

A capital chinesa havia anunciado uma "guerra à poluição", depois de ganhar, em 2015, a candidatura olímpica. Para isso, fechou várias usinas a carvão e realocou indústrias pesadas para se livrar do estigma de ser uma das cidades mais poluídas do mundo.

A concentração de partículas ultrafinas PM2.5, muito prejudiciais à saúde, caiu para 33 microgramas por metro cúbico em 2021, um terço em relação aos níveis de 2013, segundo dados divulgados na terça-feira pelo escritório ambiental de Pequim.

Esse valor ainda é, porém, mais de seis vezes superior aos 5 microgramas por metro cúbico recomendados pela OMS. O esforço para melhorar a qualidade do ar reduziu o número de dias que a cidade se vê envolta por uma nuvem de poluição.

Ainda assim, o Ministério do Meio Ambiente chinês disse na semana passada que o risco de nuvens tóxicas se mantém "severo" e anunciou que as cidades-sede dos Jogos contam com planos de contingência, caso esse fenômeno atrapalhe as competições.

A China quer usar os Jogos Olímpicos de Inverno para promover suas credenciais verdes e construiu dezenas de usinas eólicas e solares para fornecer a energia necessária para este grande evento esportivo.

"Os dados de qualidade do ar de 2021 para a cidade de Pequim são animadores", disse Li Shuo, ativista do Greenpeace China.

"Mas a poluição também é um desafio nacional. Enquanto os cidadãos de Pequim respiram com alívio, muitas outras províncias precisam avanços mais rápidos", frisou. De acordo com a plataforma de monitoramento da qualidade do ar IQAir, a China teve 42 das 100 cidades mais poluídas do mundo no ano passado.