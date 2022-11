Ponte Preta vence Náutico em jogo melancólico da rodada final da Série B

publicidade

Em ritmo de amistoso, Náutico e Ponte Preta se despediram do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), pela 38ª rodada. Num jogo bem fraco tecnicamente e que tinha tudo para terminar empatado e sem gols, a Ponte Preta venceu por 1 a 0, com um gol de pênalti marcado por Léo Naldi, aos 26 minutos do segundo tempo.

O adeus dos dois times na temporada foi melancólico. Após 38 jogos, o time pernambucano somou apenas 30 pontos, terminando na lanterna e rebaixado para a Série C. Foi sua pior campanha na Série B e perdeu seus últimos cinco jogos. O time paulista terminou em posição intermediária, com 49 pontos, em 11º lugar, mas lutou todo primeiro turno contra o rebaixamento. Esta vitória quebrou um jejum de cinco jogos sem vencer e a deixou, temporariamente, na frente do rival Guarani, que tem 48 pontos, mas vai estar em campo domingo, em Campinas, diante da Chapecoense.

O Náutico usou alguns jogadores que pouco apareceram na temporada, mesmo porque vários sentiram a pressão pelo rebaixamento à Série C. Alguns pediram para não ser relacionados nestes últimos jogos. O técnico Dado Cavalcanti renovou contrato e já começou a reformular o elenco para a próxima temporada.

A Ponte Preta também está de olho em 2023. Após se livrar da ameaça de rebaixamento, a diretoria confirmou a permanência do técnico Hélio dos Anjos, que tem dado chance para alguns jogadores e aproveitado para fazer suas últimas observações.

Os dois times foram armados de maneira parecida, no esquema tático 4-4-2. O Náutico tentou começar mais intenso para aproveitar a falta de entrosamento do visitante, mas a Ponte Preta equilibrou as ações, mesmo tendo muita lentidão para sair da defesa para o ataque. A ausência do meia Elvis foi bastante sentida, porque ele é quem faz a ligação para o ataque.

A melhor chance de gol foi da Ponte Preta, quando Felipe Amaral fez o passe lateral para Léo Naldi. Na frente da grande área, ele ajeitou a bola e bateu de esquerda. A bola saiu em curva e assustou o goleiro Bruno Lopes, aos 24 minutos. Dos vestiários, o Náutico voltou com três mudanças. Entraram Mateus Cocão, Souza e Amarildo na tentativa de manter um ritmo mais intenso. Após um começo de movimentação, logo o ritmo ficou lento, novamente.

Aos 24 minutos, Eliel foi lançado em velocidade e na saída do goleiro Bruno Lopes o atacante saltou. O árbitro marcou o pênalti, em um lance de interpretação, portanto, sem interferência do VAR. Na cobrança, Léo Naldi deslocou o goleiro e fez 1 a 0, aos 26 minutos.

Depois disso, a torcida perdeu a paciência e começou a vaiar os jogadores do Náutico. A Ponte Preta ainda teve espaço para explorar os contra-ataques, mas não soube aproveitá-los. Um fim melancólico para o Náutico na temporada 2022.