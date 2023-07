Preparador físico se desculpa após agredir atacante do Flamengo Pedro

publicidade

O preparador físico Pablo Fernández, acusado de agredir o centroavante do Flamengo Pedro, emitiu uma nota oficial neste domingo em que se desculpa com o jogador e com o clube pela atitude tomada após a vitória do Rubro-Negro sobre o Atlético-MG. De acordo com informações da ESPN, Fernández foi conduzido até uma delegacia de Belo Horizonte para prestar esclarecimentos, mas fico em silêncio.

Na nota, o preparador físico relatou que entrou no vestiário chateado pouco antes de agredir Pedro. "Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado", disse. "Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma", falou o funcionário, que pode ser demitido por justa causa pelo Flamengo.

Conforme Pedro, o soco ocorreu sem explicação e se junta à "covardia psicológica" que tem sofrido. Segundo o R7, o elenco do clube carioca já disse que não treinará mais até a demissão do preparador.

Como houve uma queixa formal do atacante na delegacia, o caso deverá avançar com a investigação do Ministério Público. O coordenador geral do plantão da Polícia Civil de Belo Horizonte, Marcos Pimenta explicou que Pedro ficou irritado após ser questionado por Fernández a razão de não ter feito o aquecimento antes de entrar em campo.

Veja a nota na íntegra

"Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo.

Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma.

Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.

Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor."

