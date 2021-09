Presidente da liga espanhola critica PSG

publicidade

O presidente da LaLiga (entidade que organiza o Campeonato Espanhol), Javier Tebas, usou as redes sociais para criticar duramente o Paris Saint-Germain e os "clubes-estado", considerando seu modelo econômico "insustentável", poucos minutos após o fechamento do mercado de transferências na Europa na noite de terça.

"Os clubes são tão perigosos para o ecossistema do futebol quanto a Superliga. Fomos críticos da Superliga porque ela destrói o futebol europeu e somos tão críticos do PSG", escreveu Tebas no Twitter.

O PSG, pertencente ao fundo do Catar QSI (Qatar Sports Investment), rejeitou ofertas de 160 e 180 milhões de euros do Real Madrid pelo atacante Kylian Mbappé, que ainda tem um ano de contrato com o clube francês.

Los clubs-estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas Covid +300M; ingresos de TV en Francia -40%; ¿y +500M en salarios? Insostenible. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 31, 2021

O time de Paris também contratou grandes estrelas, como o zagueiro espanhol Sergio Ramos (ex-Real Madrid), o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma (ex-Milan) e, principalmente, o argentino Lionel Messi (ex-Barcelona), aumentando a folha salarial.

"Prejuízos por cobiça de mais de 300 milhões de euros, queda de 40% nas receitas de TV na França e mais de 500 milhões de euros em salários? Insustentáveis", acrescentou o presidente da LaLiga.

Com vários clubes, como o Barcelona, fortemente endividados e em processo de consolidação orçamentária, a LaLiga perdeu todas as suas grandes estrelas em apenas alguns anos (Neymar em 2017, Cristiano Ronaldo em 2018, Ramos e Messi este ano).