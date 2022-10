Preso acusado de tentativa de estupro, jogador do Manchester United é liberado sob fiança

publicidade

O tribunal de Manchester anunciou nesta quarta-feira (19) que foi aceito um pedido de fiança para o atacante inglês Mason Greenwood, preso acusado de "tentativa de estupro" e de "agredir e ferir" a ex-namorada no ano passado.

O jogador do Manchester United, que também foi denunciado por "comportamento de controle e coerção" sobre a mesma vítima, compareceu pela primeira vez ao tribunal na última segunda-feira (17), o que resultou em sua prisão preventiva.

O porta-voz do tribunal explicou que o novo pedido de fiança havia sido aceito mediante a condição de que o acusado não entrasse em contato com nenhuma testemunha do caso, incluindo a vítima, e que residisse em um endereço determinado. A audiência desta quarta-feira ocorreu sem a presença do jogador, que se apresentará diante de um juiz em 21 de novembro.

Greenwood foi detido pela primeira vez no final de janeiro deste ano, após uma publicação nas redes sociais que mostrava imagens e vídeos de sua ex-namorada com o rosto ensanguentado e com lesões no corpo, alegando que teriam sido feitas pelo jogador de 21 anos. Ele foi liberado no início de fevereiro, mediante fiança. Porém, foi preso novamente no último sábado (15) e acusado de ter violado sua condicional, descumprido as condições estabelecidas previamente.

A tentativa de estupro teria ocorrido em outubro de 2021, e as agressões e ferimentos dois meses mais tarde.

A acusação de "comportamento de controle e coerção" incide sobre condutas entre novembro de 2018 e outubro de 2022, período em que Greenwood teria compartilhado mensagens ameaçadoras e desrespeitosas contra a denunciante. Ele também teria invadido as contas da vítima nas redes sociais.

