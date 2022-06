Quartararo passa Bagnaia na largada, vê rival cair e leva etapa alemã da MotoGP

publicidade

Depois de enorme domínio do espanhol Marc Márquez, vencedor na etapa da Alemanha da MotoGP nos últimos oito anos, a corrida no Circuito de Sachsenring tem um novo nome no topo do pódio: o francês Fabio Quartararo ganhou sem problemas, aproveitando queda do pole position Francesco Bagnaia, recordista da pista.

Atual campeão e líder disparado da atual temporada, Quartararo vê tudo dar certo para ele na MotoGP. Largou em segundo e partiu para o ataque em Pecco Bagnaia, assumindo a primeira posição logo na primeira curva. O italiano, contudo, fazia enorme pressão e chegou a recuperar o primeiro lugar na segunda volta, mas acabou levando o xis. A disputa era acirrada até o pole, sozinho, perder o controle da moto e acabar caindo.

Foi ao chão reclamando bastante. Saiu gesticulando, descontente com o erro e chegou muito irritado no box. Queria melhorar a quinta colocação na temporada e abriu caminho para Quartararo aumentar sua vantagem na frente.

Sem rivais, o francês abriu mais de quatro segundos na frente e correu "sozinho" na Alemanha. O compatriota Johann Zarco terminou na segunda posição, com o australiano Jack Miller ultrapassando o espanhol Aleix Espargaro no fim e completando o pódio em Sachsenring.

Com mais uma vitória, Quartararo agora soma 172 pontos, diante de 138 de Espargaro e 111 de Zarco. Enea Bastianini caiu para quarto no geral, com 100, ao terminar em décimo. A próxima etapa será no próximo fim de semana, em Assen, na Holanda.

Feliz da vida pela terceira vitória na temporada, o francês de 23 anos fez questão de presentear os torcedores com suas luvas. Quartararo foi até as arquibancadas e jogou-as para o público. Estava radiante e foi ovacionado pela corrida perfeita. "Estava cansado, com tosse, a escolha do pneu médio foi arriscada, mas o desempenho acabou acima do esperado e tudo deu certo", festejou Quartararo.