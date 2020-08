Quatro GPs na Turquia, Bahrein e Abu Dhabi encerrarão a temporada de F1

publicidade

Quatro Grandes Prêmios, que serão disputados na Turquia (15 de novembro), Bahrein (29 de novembro e 6 de dezembro) e Abu Dhabi (13 de dezembro) foram adicionados ao calendário da temporada 2020 da Fórmula 1, revisado devido à pandemia de coronavírus.

"Podemos confirmar que algumas corridas estarão abertas a um número limitado de torcedores", afirmou a empresa que administra a F1 em um comunicado.

Sochi, que receberá o GP da Rússia em 27 de setembro, e Portimão, sede do GP de Portugal em 25 de outubro, manifestaram o desejo de receber o público. Até o momento a temporada acontece sem a presença de torcedores.

Os novos GPs elevam a 17 o número de corridas no calendário, contra 22 inicialmente programadas. A China entra para a lista de provas canceladas, anunciou a F1. Apenas o Vietnã, que deveria receber em abril seu primeiro GP, está adiado ''sine die''.

O GP da Turquia será disputado no ''Istanbul Park'', que recebeu a F1 em sete oportunidades entre 2005 e 2011. As duas provas do Bahrein, o GP de Bahrein e o GP de Sakhir, acontecerão no circuito internacional de Sakhir. Como é tradicional, o GP de Abu Dhabi encerrará a temporada no circuito de Yas Marina.