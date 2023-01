Raio-X projeta todos os times do Gauchão 2023

publicidade

Tem início neste final de semana a 103ª edição do Campeonato Gaúcho. A competição conta com 12 participantes, entre eles Esportivo e Avenida, vindos da Segundona, substituindo os rebaixados Guarany de Bagé e União Frederiquense. O regulamento é simples, com as equipes jogando entre si em turno único. Os quatro melhores avançam às semifinais, que terão jogos de ida e volta, assim como a final. Os dois últimos colocados, após o término da primeira fase caem para a divisão inferior.

O Grêmio é o atual pentacampeão, já tendo conquistado o Gauchão 41 vezes em sua história, e tem como grande objetivo diminuir ainda mais a distância que o separa do maior campeão estadual: o Inter, com 45. O Colorado, porém, não vence desde 2016, e pretende quebrar o jejum. O último a levantar a taça pelo Interior foi o Novo Hamburgo, em 2017. Além da Dupla, Esportivo e Avenida, o Gauchão conta ainda com São José, Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas, Ypiranga, Aimoré, Novo Hamburgo e São Luiz.

Confira as projeções time por time:

GRÊMIO

É dá década de 1980, mais precisamente entre os anos de 1985 e 1990, o último hexacampeonato gaúcho do Grêmio. Agora, pela terceira vez na história o clube pode ser campeão seis vezes consecutivas, pois nos anos 1960 chegou a ser hepta. Para tanto, a nova direção promoveu uma enorme reformulação no elenco que terminou 2022 com o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O time é quase por inteiro novo. Permanecem o goleiro Breno, a dupla de zaga Geromel e Kanneman, os volantes Villasanti e Bitelo no meio e os atacantes Ferreira e Diego Souza, goleador das últimas três temporadas. Ele passa a ser alternativa a partir da chegada do astro Luis Suárez, maior contratação da história do clube. Além do uruguaio, chegaram outros nove reforços. Todos eles com o aval de Renato Portaluppi, comandante que renovou o contrato na virada do ano e que nunca escondeu o anseio de vencer. Sempre. E no Gauchão não é diferente. O de 2023 pode ser o Tetra de Renato, o Hexa de uma geração e o 42º na história do clube.

INTER

Caras novas não são exatamente a marca do Inter neste início de temporada – apesar das contratações do lateral Mário Fernandes e do goleiro John. Não que isso seja necessariamente algo ruim. Pelo contrário. Depois de terminar o Campeonato Brasileiro do ano passado na segunda colocação, o time colorado teve a sua base mantida. Sim, aconteceram saídas importantes como Edenilson e Taison, mas todos os titulares seguem no Beira-Rio, o que desperta a expectativa por parte dos torcedores de que, com um maior entrosamento, o time possa sonhar com voos maiores ao longo de 2023. Mais do que isso, ao contrário da imensa maioria das vezes de anos anteriores, a equipe vira o ano com o mesmo treinador na casamata: Mano Menezes é talvez a maior carta na manga na busca pelo retorno aos títulos. Sim, porque o Inter vive um jejum de taças desde 2016. Por isso, ainda que o calendário vermelho e branco em 2023 traga a disputa da Copa Libertadores, a ideia é levar o Gauchão muito a sério.

YPIRANGA

O Ypiranga teve uma temporada inesquecível em 2022, quando quase beliscou o Gauchão. Na decisão acabou sendo batido pelo Grêmio, e na Série C por pouco não avançou aos mata-mata. Empolgada com a campanha, a direção manteve o técnico Luizinho Vieira no comando do Canarinho. Ele foi ídolo como jogador, e agora em seu segundo ano à frente da equipe, afirmou estar contente com a renovação do contrato. O comandante disse, ainda, que neste ano, com o apoio e cumplicidade do torcedor podem culminar com o acesso para a Série B. “O grupo de jogadores escolhido irá brigar jogo a jogo pelos objetivos traçados”, diz.

SÃO LUIZ

O São Luiz começou a temporada sendo goleado pelo Grêmio por 4 a 1 na decisão da Recopa Gaúcha. O Alvirubro é treinado pelo segundo ano consecutivo por Wiliam Cirilo de Campos, de 34 anos. O time de Ijuí, além do Gauchão vai ainda disputar a Copa do Brasil, por ter conquistado a Copa FGF Tarciso Flecha Negra em 2022, de forma invicta.

CAXIAS

O Caxias aposta na permanência do técnico Thiago Carvalho, que por muito pouco não conseguiu levar o time à Série C do Brasileirão, e pretende alcançar pelo menos às semifinais do Gauchão. Nas últimas quatro edições, a equipe chegou a esta fase em 2019 e 2021, quando acabou eliminada pelo Inter, e em 2020 ficou com o vice-campeonato, perdendo a final para o Grêmio. No ano passado, o Grená ficou a apenas um ponto da vaga, terminando a competição na quinta colocação. Para 2023, o clube fez uma grande reformulação. Apenas seis jogadores do grupo que disputou a Série D permaneceu: o goleiro André Lucas, os laterais Marcelo e Jonhatan, o volante Marlon, o atacante Bustamante e o goleiro reserva Guilherme Nunes.

AVENIDA

O Avenida volta à elite depois de três temporadas na Segundona, e com grandes objetivos, ou seja, brigar por vagas na Série D e na Copa do Brasil de 2024. "Foi montado um elenco muito forte, muito competitivo, tenho certeza que iremos fazer uma grande competição e conquistar nossos objetivos. Sabemos das dificuldades do Gauchão, mas nós estamos trabalhando para colocar o clube novamente no cenário nacional", disse o diretor executivo Diego Ziegg. O Periquito tem como técnico Márcio Nunes, no comando desde 2020, e aposta na permanência da espinha dorsal da equipe, formada pelo goleiro Rodrigo, os laterais Lucas Lopes e Jhonata, os zagueiros Micael e Jessé, o volante Rafael Carrilho e os meias Jefferson e Alexandre.

JUVENTUDE

O Juventude começa a temporada pensando em recuperação, depois de um frustrante 2022. No Gauchão, ficou apenas na 10ª colocação, e por pouco não foi rebaixado. Mas o baque maior viria no Brasileirão, quando acabou caindo para a Série B. Para tentar se reerguer, o Papo recorreu ao técnico Celso Roth, que assumiu o time nas últimas quatro rodadas do Brasileirão. Ele volta, assim, a comandar uma equipe depois de mais de seis anos. As mudanças no clube no clube passaram ainda no comando, com Fábio Pizzamiglio assumindo como presidente, após a saída de Walter Dall Zotto Junior. A direção renovou o elenco, tendo perdido nomes como Chico Kim e Isidro Pitta. Foram contratados 21 jogadores, entre eles o goleiro Thiago Couto, vindo por empréstimo do São Paulo. "Estou muito feliz com esta oportunidade e em vestir uma camisa de tradição", disse.

AIMORÉ

O Aimoré começará o Gauchão com o objetivo de escapar da degola. O clube, com presidente novo, Sandro Borowski, fez poucos investimentos e teve de reformular o elenco. O dirigente lembra que o pensamento inicial é atingir o quanto antes a pontuação necessária para evitar o rebaixamento. "O objetivo do Aimoré para o Gauchão é atingir o mais breve possível os 10, 12 pontos que são necessários para continuarmos na Série A. Após alcançar este objetivo, iremos lutar jogo a jogo para conseguir vislumbrar algo melhor", diz. Edinho Rosa segue no comando, em seu segundo Gauchão seguido.

BRASIL DE PELOTAS

O Brasil de Pelotas vai começar o campeonato com um velho conhecido na casamata: o técnico Rogério Zimmermann chega para a sua quinta vez no comando do Xavante, com a obrigação de fazer uma ótima campanha, além de tentar devolver o time para a Série C do Brasileirão. O time começaria o campeonato com o Bento Freitas de portões fechados, pois teve uma punição de dois jogos imposta pelo TJD por injúria racial no estadual passado, mas reverteu a decisão. Os jogos contra Aimoré e Caxias seriam sem a presença da torcida Xavante. No entanto, através do seu departamento jurídico, o Brasil conseguiu reverter a punição e terá de cumprir uma série de ações sociais de conscientização.

SÃO JOSÉ

O terceiro representante da Capital, o São José, tem grandes metas neste ano. Além do Gauchão, pretende lutar pelo acesso à Série B do Brasileirão. O Zequinha tem no comando Thiago Gomes, conhecido por sua passagem pela equipe de transição do Grêmio durante quatro anos. Na semana passada, no último teste antes da estreia no campeonato, a equipe foi derrotada pelo Inter no Beira-Rio. Apesar do revés, Gomes gostou do teste: "Essa era justamente a nossa intenção neste último teste antes do Gauchão. Provocar o estresse do nosso sistema defensivo, para termos tempo para correções". Um dos reforços do time é o volante Karl, aos 29 anos, que retorna ao clube pela quarta vez. Ele é conhecido pela energia em campo e espírito de liderança de sobra.

NOVO HAMBURGO

Único campeão gaúcho do Interior em duas décadas, o Novo Hamburgo entra no Estadual com o objetivo de se manter na elite. O Anilado terá o comando do técnico Gabardo Jr., estreante na competição, e com passagem pelas categorias de base do Grêmio. "O principal objetivo é se manter na primeira divisão. Queremos fazer um campeonato seguro desde o início. Para isso, precisamos conquistar as vitórias dentro dos nossos domínios e buscar alguns pontos fora de casa. É claro que também almejamos, daqui a pouco, beliscar uma vaguinha entre os semifinalistas", disse ele. O Novo Hamburgo passou por uma grande reformulação, sendo que do time que disputou a Copa RS Tarciso Flecha Negra no segundo semestre, permaneceram apenas o goleiro Lucas Maticoli, o zagueiro Kesley e o lateral-direito Lucas Carvalho. Desta forma, a direção teve de contratar um elenco inteiro, sendo os principais reforços o lateral Itaqui, os zagueiros Erik César e Guilherme Mattis, os volantes Ancheta e Luís Meneses e os atacantes Matheus Lagoa e Lucas Gaúcho.

ESPORTIVO

O Esportivo volta à elite após ter sido campeão da Segundona Gaúcha, onde ficou apenas um ano. A diretoria manteve boa parte do elenco e o técnico Carlos Moraes, com a meta de lutar contra o rebaixamento. O principal reforço é o centroavante Flávio Torres, de 36 anos, que retornou à Montanha dos Vinhedos, onde atuou em 2020 na campanha que culminou com o título de campeão do Interior.