Real Madrid anuncia contratação de Jude Bellingham

O Real Madrid anunciou oficialmente nesta quarta-feira (14) a contratação do meia inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, até 2029. "Real Madrid e Borussia Dortmund chegaram a um acordo para a contratação do jogador Jude Bellingham, que fica vinculado ao nosso clube durante as próximas seis temporadas", informou o clube espanhol em um breve comunicado.

O Dortmund já havia anunciado na semana passada um princípio de acordo pela transferência de Bellingham ao Real Madrid por 103 milhões de euros (R$ 539 milhões na cotação atual), mais bônus que poderiam chegar a 30% desse valor. O novo reforço merengue será apresentado na quinta-feira, no centro de treinamento do Real Madrid.

O inglês é até o momento a principal contratação madridista na atual janela de transferências, depois das chegadas do meia Brahim Díaz e do lateral-esquerdo Fran García.