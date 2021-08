Real Madrid anuncia renovação de contrato com francês Karim Benzema até 2023

publicidade

Disposto a não perder um de seus principais astros, a diretoria do Real Madrid anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do centroavante francês Karim Benzeman. Aos 33 anos, sendo 12 somente no clube espanhol, o atacante terminaria o seu compromisso atual em 2022, mas assinou um novo acordo que acaba somente no dia 30 de junho de 2023.

"A história continua para mim no maior clube do mundo. Que honra estar aqui hoje, obrigado pela confiança que há tantos anos depositam em mim... Nunca Desista. Hala Madrid! #HalaMadrid #alhamdulilah # Benzema2023", escreveu Benzema em suas redes sociais.

O jogador francês chegou ao Real Madrid em 2009, aos 21 anos, contratado na mesma temporada que o atacante português Cristiano Ronaldo e o meia brasileiro Kaká, dois jogadores eleitos previamente melhores do mundo pela Fifa. O preço na época foi de 36 milhões de euros (R$ 229 milhões na cotação atual) pagos ao Lyon, da França.

Em 12 anos no Real Madrid, o atacante chegou a 281 gols em 560 partidas. Quinto na artilharia histórica do clube, tem tudo para terminar a sua carreira pelo menos no pódio. Na atual temporada, pode se igualar a Santillana se fizer mais nove e a Di Stéfano com mais 27. Os dois líderes são Cristiano Ronaldo, o maior com 451, e Raúl, segundo lugar somando 323.

Depois de Benzema, Federico Valverde pode ser o próximo a prorrogar seu contrato, embora ainda falte alguns detalhes para um acerto. O clube quis garantir a permanência de seus principais atletas com outras renovações como as de Luka Modric, Lucas Vázquez, Nacho Fernández e Dani Carvajal nos últimos meses. Na última segunda-feira, anunciou a prorrogação de dois anos do goleiro belga Thibaut Courtois para mantê-lo no clube até 2026.

Além disso, a renovação do francês tem muito a ver com o fato do ataque da equipe ter se tornado cada vez mais dependente de Benzema após a saída de Cristiano Ronaldo, em 2018. O camisa 9 do Real Madrid marcou 23 gols na última temporada e iniciou a nova campanha com dois na goleada por 4 a 1 sobre o Alavés, fora de casa, no último sábado.