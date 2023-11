Real Madrid prepara renovação com Ancelotti por mais duas temporadas, diz jornal espanhol

publicidade

O Real Madrid quer anunciar a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelloti antes do natal. A informação é do portal Relevo. Segundo o jornal, o clube espanhol teria traçado a seguinte estratégia: renovar com o treinador ao final do ano, se a campanha estivesse muito boa. Os “Merengues” lideram o Campeonato Espanhol com 35 pontos em 14 jogos. Perdeu apenas uma partida. Na Champions League, com 4 vitórias em 4 jogos, a equipe está classificada para a próxima fase da competição.

Veja Também

Seleção

Ainda segundo o jornal, desde que surgiram os rumores de um possível acerto entre Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol, uma conversa entre a direção do Real e o técnico foi realizada onde a entidade deixou claro para o italiano que o clube “não se concebe a opção do treinador ter o compromisso de deixar a entidade em data específica”.

“Nesses encontros, Carletto verbalizou exatamente a mesma coisa que no sábado passado em conferência de imprensa: Madrid é a sua primeira opção e vai esperar até ao fim”, publicou o impresso.

Durante o final de semana, Carlo Ancelloti disse que esperava o contato do clube para renovar. Durante a entrevista, Carletto disse ainda que se sentia lisonjeado com o interesse da CBF em lhe ter como treinador mas que não havia nada. "Eu me sinto orgulhoso com uma das maiores seleções do mundo, como o Brasil, interessada em mim. Tenho contrato até 30 de junho. Até que nada aconteça, não vou responder sobre meu futuro", explicou.