Real Madrid vence Mallorca de virada e segue 100% no Espanhol

O Real Madrid venceu de virada o Mallorca por 4 a 1 neste domingo, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, e se manteve na ponta da tabela com 100% de aproveitamento.

O Mallorca saiu na frente no Santiago Bernabéu com um gol de Vedat Muriqi aos 35 minutos do primeiro tempo, mas Federico Valverde empatou ainda antes do intervalo, aos 48.

"Essa rebeldia que às vezes é difícil de ter, estamos tendo. O orgulho de ir buscar a vitória é importante", disse Valverde após a partida à plataforma DAZN.

No segundo tempo, o time merengue garantiu a vitória com gols dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo e do zagueiro alemão Antonio Rüdiger.

Na ausência de Benzema, lesionado, Vinícius assumiu o protagonismo da equipe e foi elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti: "Tem uma qualidade extraordinária". O brasileiro passou boa parte do jogo sendo caçado em campo pelos adversários.

"'Vini' é um jogador especial, pela forma como joga, mas às vezes o rival pode ficar com raiva. É um jogador que sempre tenta driblar", explicou Ancelotti. "É normal que os adversários sejam um pouco mais agressivos com ele. É pelo talento e qualidade do 'Vini'. Ele não precisa mudar em nada sua atitude", acrescentou o treinador.

Com os resultados da rodada, o Real Madrid é líder do Campeonato Espanhol com 15 pontos, dois à frente do Barcelona, que no sábado venceu o Cádiz por 4 a 0.

Na próxima quarta-feira, o time merengue recebe o RB Leipzig pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, antes do clássico com o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano, em LaLiga.

Veja Também

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira:

Girona 2 x 1 Valladolid

Sábado:

Rayo Vallecano 2 x 1 Valencia

Espanyol 2 x 3 Sevilla

Cádiz 0 x 4 Barcelona

Atlético de Madrid 4 x 1 Celta Vigo

Domingo:

Real Madrid 4 x 1 Mallorca

Elche 1 x 4 Athletic Bilbao

13h30 - Getafe x Real Sociedad

16h - Betis x Villarreal

Segunda-feira:

16h - Almería x Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 15 5 10

2. Barcelona 13 5 4 1 0 15 1 14

3. Villarreal 10 4 3 1 0 9 0 9

4. Atlético de Madrid 10 5 3 1 1 9 4 5

5. Betis 9 4 3 0 1 7 3 4

6. Osasuna 9 4 3 0 1 6 3 3

7. Athletic Bilbao 7 4 2 1 1 5 1 4

8. Girona 7 5 2 1 2 6 5 1

9. Rayo Vallecano 7 5 2 1 2 5 5 0

10. Real Sociedad 7 4 2 1 1 4 5 -1

11. Celta Vigo 7 5 2 1 2 8 10 -2

12. Valencia 6 5 2 0 3 7 5 2

13. Mallorca 5 5 1 2 2 5 7 -2

14. Almería 4 4 1 1 2 4 5 -1

15. Espanyol 4 5 1 1 3 6 10 -4

16. Sevilla 4 5 1 1 3 6 10 -4

17. Valladolid 4 5 1 1 3 3 10 -7

18. Elche 1 4 0 1 3 1 9 -8

19. Getafe 1 4 0 1 3 2 11 -9

20. Cádiz 0 5 0 0 5 0 14 -14