Rebeca Andrade é prata no solo, e Flávia Saraiva fica com bronze

O Brasil colocou duas ginastas no pódio das finais do solo do campeonato mundial disputado em Antuérpia (Bélgica). Na manhã deste domingo (8), Rebeca Andrade, embalada pela nova coreografia com a música de Beyoncé e Anitta, somou 14.500 pontos e foi a segunda melhor no aparelho.

Flávia Saraiva ficou com o bronze com 13.966 pontos. O ouro foi da norte-americana Simone Biles. É a primeira vez na história que a seleção nacional coloca duas representantes no pódio em um mesmo aparelho em campeonatos mundiais.

Também neste domingo, último dia de competições na Europa, Rebeca Andrade alcançou 14.300 pontos nas finais da trave e levou o bronze. Este era o único aparelho que a campeã olímpica não havia conquistado medalhas em Mundiais. Simone Biles foi a melhor com 14.800 e a chinesa Yaqin Zhou ficou logo atrás com 14.700.

