Recorde de Usain Bolt nos 100 metros completa 10 anos

Com seus gestos inocentes e sua alegria contagiante, Usain Bolt devolveu a essência às provas de velocidade no atletismo. O desafio de correr por diversão. No dia 16 de agosto de 2009, com um tempo de 9 segundos e 58 centésimos em Berlim, conseguiu realizar uma das maiores proezas da história do esporte. E com um detalhe: o jamaicano não havia começado bem o dia, com uma largada em falso nas semifinais da prova dos 100m, símbolo do nervosismo que seu sorriso escondia. Para sorte dele, a primeira largada em falso não eliminava naquele momento. Usain Bolt arrasou na prova e olhou para a câmera. "Estou preparado", disparou.

E o atleta realmente estava pronto para a final naquela mesma tarde, às 21h35, na pista azul do estádio olímpico de Berlim. Aos 22 anos, o jovem Bolt era o centro das atenções, como sempre fez em sua carreira. Para ele cada apresentação é um 'show'. Naquele domingo ele pulou, falou com o público, fez sua famosa flecha e o avião.

À sua direita, com uma fisionomia séria, o americano Tyson Gay era o oposto. O então homem mais rápido do ano, com 9 segundos e 75 centésimos, detinha o melhor tempo. Já o jamaicano de 1,95 metro de altura, que apareceu para o mundo inteiro um ano antes em Pequim, ao se tornar campeão olímpico ao estabeler o novo recorde com 9 segundos e 69 centésimos, chegava à final com um tempo de 9.77.

Momentos antes do início da corrida, o estádio de Berlim é tomado pelo silêncio. Bolt larga bem. Aos 30 metros ele já lidera, muda de marcha e voa nos 60 metros para parar o cronômetro em 9 segundos e 58 centésimos. Recorde mundial. O jamaicano dá início então a sua segunda especialidade: as comemorações. Ele mais uma vez faz o gesto do avião, a flecha e pendura a bandeira de seu país no ombro.

Tyson Gay fica em segundo com 9 segundos e 71 centésimos. O rei do sprint é chamado a posar junto ao painel dos tempos. "NEW WR 9.58". É sua coroação como o homem mais rápido do mundo.