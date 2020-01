Red Bull Bragantino começa 2020 com técnico gaúcho no comando

publicidade

Recém-promovido à Série A e uma das equipes que mais está investindo para o ano de 2020, o Red Bull Bragantino terá um gaúcho no começo de trabalho em 2020. Trata-se de Vinicius Munhoz, de 41 anos, que no Rio Grande do Sul treinou o Inter de Santa Maria. A equipe segue na busca de um novo técnico após a saída de Antônio Carlos Zago, mas o interino comandará a equipe ao menos durante a pré-temporada. Vindo da mesma cidade de Tiago Nunes, campeão da Copa do Brasil em 2019 com o Athletico-PR, Munhoz busca repetir o sucesso do conterrâneo.

Segundo ele, foi por meio do curso de Educação Física na Universidade Federal de Santa Maria que teve sua primeira oportunidade, no Inter de Santa Maria, atuando inicialmente como preparador físico. Depois, trabalhou na preparação física da Seleção Brasileira Feminina, naquele que considera seu “auge” na carreira na função, ao estar em duas Olimpíadas, Pequim-2008 e Londres-2012 – na primeira, o Brasil conquistou a medalha de prata.

Depois, teve suas primeiras oportunidades como treinador, em Osasco. Chegou a treinar o Audax, até ter a oportunidade de retornar a Santa Maria, dessa vez como técnico do Inter, em duas temporadas. Na campanha de 2018, chegou a disputar o jogo do acesso, deixando o clube muito perto de retornar à elite estadual.

O objetivo não foi conquistado, mas teve a oportunidade de retornar a São Paulo, na Ferroviária. Esse trabalho, que durou até dezembro de 2019, possibilitou ao treinador a sua chegada ao Red Bull Bragantino, que será comandado por ele nos primeiros jogos de 2020.

Modelo de gestão e contratações

A Red Bull, principal investidora do Bragantino, prometeu um aporte de R$ 200 milhões para o primeiro ano de seu novo clube na Série A do Campeonato Brasileiro. O modelo não é exatamente uma novidade para a gigante austríaca de energéticos: investe em futebol em outros clubes da Europa, como o RB Salzburg, da Áustria, o RB Leipzig, na Alemanha, e o RB New York, nos Estados Unidos.

Munhoz classifica a gestão da Red Bull como “muito bem feita”, através de pilares de organização e pensamento estratégico. “Estou há uma semana no clube, confirmando tudo que ouvia e via antes de chegar aqui. Há muita seriedade dos profissionais envolvidos. Vejo o Bragantino na frente de muitas equipes do futebol brasileiro”, frisou.

O modelo de contratações, mesmo com o alto investimento, chama a atenção. O RB Bragantino busca jogadores jovens, com alto potencial de desenvolver seu jogo, mas ao mesmo tempo uma possibilidade de retorno financeiro em um futuro a médio prazo, com valorização dos ativos do clube.

O clube contratou jovens atletas, como o zagueiro Léo Realpe, do Independiente del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, de apenas 18 anos. Anunciou, também, a chegada do atacante Alerrandro, ex-Atlético-MG, de 19 anos. “O clube é muito cuidadoso ao realizar suas contratações. O Bragantino abre mão de nomes badalados para investir em perfil, em características”, frisou.

Munhoz disse ter visto um elenco de muita qualidade, algo que o surpreendeu positivamente em sua primeira semana na nova equipe. A contratação mais cara até o momento, o volante Arthur, vindo do Palmeiras por R$ 25 milhões, também já está integrado e trabalhando com o time na pré-temporada em Itu, interior de São Paulo.

Bragantino busca voos altos

Para se colocar em um novo patamar, que busca vagas em competições internacionais em médio prazo para a equipe de Bragança Paulista, a equipe precisa estar acostumada a esses cenários. Pensando nisso, a direção confirmou um amistoso contra o Rosario Central, na Argentina, no Gigante de Arroyito, no dia 15 de janeiro, durante a viagem de pré-temporada.

Na visão de Munhoz, a ideia é dar experiência internacional ao clube e aos profissionais envolvidos, para que já estejam acostumados com deslocamento, logística e ambiente que envolve jogos internacionais. “É uma ideia estratégica importante. Para um projeto que quer se tornar referência, com ambições enormes, deve pensar dessa forma”, pontuou.

Apesar da grande expectativa que cerca o projeto, Munhoz evita fazer projeções sobre onde o Bragantino chegará nas competições que vai disputar. Ele destaca que é algo que fica por conta da capacidade de performance e competitividade a serem apresentadas em campo, e que isso será feito de modo tranquilo. Mas admite pensar grande e sonhar com voos altos: “O objetivo é sempre ir o mais longe possível em todas as competições. Os resultados são possíveis, porque nosso nível de exigência é muito alto”, assegura. Atual campeão da Série B, o Red Bull Bragantino também ingressa diretamente nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Neste ano, a equipe de Vinicius Munhoz estreia no Campeonato Paulista no dia 23 de janeiro, contra o Santos, na Vila Belmiro. Munhoz, porém, não deve ser o técnico para toda a temporada. O Bragantino conversa com treinadores, e busca um nome de peso – com possibilidade inclusive de um estrangeiro – para reforçar a casamata. Ainda assim, Munhoz vê a transição de forma natural, e lida com tranquilidade com o assunto: “A direção foi muito clara comigo. É algo que cabe ao clube. Minha preocupação é conduzir bons treinamentos e dar minha contribuição com seriedade”, finalizou.

Thonny Anderson

Um dos jogadores que irá integrar o grupo do Red Bull Bragantino a partir da temporada 2020 é Thonny Anderson. O atleta, que pertencia ao Grêmio, estava emprestado ao Athletico-PR e atuou sob o comando de Tiago Nunes na temporada passada, fazendo bons jogos e se colocando como peça importante do grupo campeão da Copa do Brasil.

Na avaliação de Munhoz, trata-se de um jogador que tem “características que vão ao encontro do ideal de jogo” proposto pela gestão e pela comissão técnica do Red Bull Bragantino. “É um atleta que tem condições de chegar aqui e se colocar à disposição, pelas características que ele tem”, elogiou.