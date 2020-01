Red Bull Bragantino revela que não acertou rescisão com Antônio Carlos Zago

publicidade

O Red Bull Bragantino divulgou em suas redes sociais estranheza com o anúncio oficial do técnico Carlos Antônio Zago pelo Kashima Antlers, do Japão. Segundo o clube paulista, o profissional tem contrato em vigor até dezembro de 2021 e as negociações para o rompimento do vínculo não foram concluídas nos últimos meses.

Como Zago teria dado declarações como novo profissional da agremiação japonesa, o Red Bull Bragantino entende que elas são uma espécie de pedido de demissão de forma pública. Desta forma, o clube promete “tomar todas as medidas necessárias” para que as cláusulas rescisórias do contrato em vigor sejam cumpridas.

No site oficial do Kashima, o treinador revelou felicidades por retornar ao Japão. “A J-League é muito competitiva e a história que Antlers construiu é invejável. Sempre luto por títulos, e sinto que estou de volta a um país maravilhoso. É uma grande honra trabalhar em um clube como esse. (…) É um desafio muito importante na minha carreira. O Bragantino foi promovido para 1ª divisão e a temporada que terminou foi inesquecível. Farei o meu melhor para que isso aconteça no Kashima'', revelou Zago ao site do clube.

O Correio do Povo procurou a assessoria de imprensa do treinador para um posicionamento oficial do técnico, mas ainda não obteve a resposta.