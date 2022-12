Rei do Futebol: quando Pelé desfilou sua genialidade pelo Rio Grande do Sul

publicidade

O que Pelé fazia com uma bola nos pés era digno de reverência. Não à toa, foi definido como o "Rei do Futebol". E o Rio Grande do Sul pode desfrutar de Pelé e de toda sua majestade em diversas oportunidades. Os gaúchos também reverenciam e reverenciam o Rei. Em homenagem ao maior jogador da história do esporte mais popular do mundo, morto nessa quinta, o Correio do Povo relembra alguns destes duelos.

O terceiro gol de Pelé - Santos x Guarany de Bagé - 24 de março de 1957

Entre os mais de 1.281 gols marcados em sua carreira, Pelé carrega no Rio Grande do Sul um de seus três primeiros tentos. Ainda desconhecido e jovem, o Rei jogou pelo Santos contra o Guarany de Bagé no Estádio Pedra Moura. No duelo, marcou o gol de empate. Seu primeiro tento oficial no RS.

A primeira vez do campeão Pelé no Rio Grande do Sul

Campeão do Mundo, Pelé chegou ao Rio Grande do Sul logo após assombrar o futebol com sua atuação na final de 1958 contra a Suécia. O Rei veio com o Santos para dois amistosos no Estado onde encarou a Dupla Gre-Nal.

Inter 5 x 1 Santos - 25 de setembro de 1958

O Santos, de Pelé, tinha o cartaz de ser a melhor equipe do futebol brasileiro e liderar o Campeonato Paulista.

O primeiro confronto em terras gaúchas foi contra o Inter no estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre. Com gols de Canhotinho, Ivo Diogo, duas vezes, Cacaio e Larry, o Inter não tomou conhecimento e goleou por 5 a 1. Pelé não marcou, mas participou do gol de honra do Peixe, que foi marcado por Zito.

Grêmio 4 x 0 Santos - 28 de setembro de 1958

A primeira experiência de Pelé no Olímpico não foi das melhores para um jogador da sua magnitude. O jovem viu o Grêmio, comandado por Gessy, levar a melhor em um 4 a 0 inapelável.

O craque inclusive foi expulso em sua estreia na casa gremista. Foi o primeiro cartão vermelho do Rei. As arquibancadas lotadas para ver o homem que havia acabado de transformar o Brasil no País do Futebol.

Grêmio 1 x 3 Santos - 16 de janeiro de 1964

Grêmio e Santos definiram vaga na final da Taça Brasil de 1964 em confrontos de ida e volta. Na ida, no Olímpico, o Rei Pelé brilhou como de costume. Na vitória por 3 a 1 de virada, o camisa 10 ajudou Coutinho a marcar duas vezes e deixou o seu o gol. O Tricolor saiu na frente com Paulo Lumumba. No jogo de volta, em São Paulo, até de goleiro Pelé jogou. Além de anotar um hat-trick. Algo inimaginável para os normais, mas não para ele.

Inter 1 x 3 Santos - O aniversário do Rei - 23 de outubro de 1968

Os 28 anos do Rei Pelé foram celebrados em Porto Alegre e no estádio Olímpico. No campo, um gol e uma assistência Antes da bola rolar, volta olímpica para saudar a torcida e um bolo de três metros. O astro estava no RS.

Brasil 2 x 1 Peru - Pelé no Beira-Rio - 7 de abril de 1969

A Seleção que viria a conquistar o Tri jogou três dias depois da inauguração do Gigante da Beira-Rio. O segundo duelo da história do estádio colocou Brasil x Peru em uma vitória com gols de Jairzinho e Gerson. O Rei desfilou sua qualidade em terras gaúchas mais uma vez.

Grêmio 0 x 2 Santos - Histórico Pelé - 2 de setembro de 1970

O tricampeão Mundial Pelé chegou no Rio Grande do Sul somente 72 dias depois da épica jornada no México. Na inauguração do estádio Colosso da Lagoa, em Pelotas, o astro marcou um dos gols da vitória santista por 2 a 0.

Grêmio 1 x 0 Santos - Último ano da carreira - 27 de janeiro de 1974

Na reta final da carreira, já mais envelhecido e experiente, o Rei seguia atraindo multidões por onde passava. Em um dos seus últimos duelos sob os olhares gaúchos, Pelé foi superado pelo Grêmio no Estádio Olímpico e teria dito uma das frases que marcaram a história da antiga casa gremista. “É normal perde para o Grêmio no Olímpico”.