Rivais do Inter, jogadores do Nacional se reencontram com Suárez e Carballo

Antes do duelo contra o Inter pela Libertadores, os jogadores do Nacional se reencontraram com o meia Felipe Carballo e o atacante Luis Suárez na noite desta terça-feira. O time chegou durante o período da tarde em Porto Alegre.

A dupla do Grêmio atuou no clube uruguaio na última temporada sendo campeã nacional pelo Decano. O encontro foi publicado nas redes sociais do Nacional. "Qué gusto verlos".

O Nacional lidera o Grupo B da Libertadores com seis pontos e chega para o confronto desta quarta-feira no Beira-Rio 100% na competição. O Colorado, por sua vez, quer retomar a liderança e mira em uma vitória com expectativa de estádio lotado.

