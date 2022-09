Rival do Brasil na Copa, Camarões perde da Coreia do Sul em amistoso

publicidade

Se a Suíça e a Sérvia vêm mostrando bom futebol na reta final de preparação para a Copa do Mundo, o mesmo não se pode deixar da seleção de Camarões. A equipe africana, também rival do Brasil na fase de grupos do Mundial do Catar, sofreu mais uma derrota nesta terça-feira.

Desta vez, Camarões foi derrotado pela Coreia do Sul, por 1 a 0, em amistoso disputado em Seul, capital sul-coreana. Na semana passada, nesta mesma Data Fifa, o time africano havia sido derrotado pelo modesto time do Usbequistão por 2 a 0, também na Coreia do Sul. Camarões soma três derrotas e duas vitórias no últimos cinco jogos.

No amistoso desta terça, o único gol da partida foi marcado aos 34 minutos de jogo. No lance, Jin-su Kim acertou forte chute cruzado, pela esquerda. O goleiro Onana defendeu, mas deu rebote. E Son Heung-min, principal jogador da equipe coreana e destaque do Tottenham, completou de cabeça para as redes.

A seleção de Camarões está no Grupo G, do Brasil, Sérvia e Suíça. Os times europeus vêm exibindo melhores performances na reta final de preparação para a Copa. Os suíços vêm de vitórias sobre Portugal e Espanha, ambas pela Liga das Nações da Uefa. No fim de semana, a Sérvia goleou a Suécia por 4 a 1, pela mesma competição.

