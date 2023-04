Rodada da Libertadores tem favoritos pressionados após perderem na estreia

publicidade

Nesta terça-feira, começa a segunda rodada da Libertadores da América, com grandes times como Flamengo (atual campeão), Palmeiras, Atlético-MG e River Plate entrando em campo pressionados após terem sido derrotados na estreia. Serão 16 partidas disputadas em todo o continente até a quinta-feira, com jogos às 19h, 21h, 21h30min e até mesmo 23h (de Brasília). E a partir desta rodada, as contas para ver quem tem chances de classificação já podem começar a ser feitas.

Grupo A

O Flamengo, após ser derrotado na estreia da Libertadores pelo Aucas no Equador, tentará a sua recuperação nesta quarta-feira, quando recebe o Ñublense-CHI, no Maracanã, a partir das 21h30min, pelo Grupo 1. E o time Rubro-Negro terá a estreia do técnico Jorge Sampaoli, contratatado para o lugar de Vitor Pereira. O outro jogo da chave acontece na quinta-feira, e confrontará as duas equipes que venceram na primeira rodada, Racing e Aucas. A partida começará às 19h, no Estádio Presidente Perón/El Cilindro, em Avellaneda. Quem vencer dispara na liderança. Racing e Aucas possuem 3 pontos, e Flamengo e Ñublense não tem pontos.

Grupo B

O Inter recebe o Metropolitanos nesta terça-feira, no Beira-Rio, na abertura da segunda rodada do Grupo B, a partir das 19h. O Colorado empatou na estreia em 1 a 1 fora de casa com o Independiente Medellín, mas é favorito diante dos venezuelanos, derrotados na estreia para o Nacional-URU. O Tricolor de Montevidéu joga na quarta-feira, em casa, às 19h, contra o Independiente Medellín, e quer chegar aos seis pontos. Nacional-URU lidera com 3 pontos, Inter e Independiente Medellín estão com 1 ponto e Metropolitanos está zerado.

GRUPO C

Ajudado pela altitude de La Paz, o Bolivar venceu os reservas do Palmeiras na abertura do Grupo C, há duas semanas. Nesta quarta-feira, porém, o time boliviano terá o desafio de encarar o Barcelona de Guayaquil no nível do mar, pela segunda rodada. A equipe equatoriana também perdeu na estreia, para o Cerro Porteño, e busca recuperação no seu estádio, o Monumental. O jogo começa às 23h (horário de Brasília). Já na quinta-feira, o Palmeiras, com os titulares, é obrigado a vencer o Cerro Porteño, em partida marcada para o Morumbi, a partir das 21h - o Allianz Parque vai sediar um festival de música. Bolívar e Cerro Porteño dividem o primeiro lugar, com 3 pontos. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil estão zerados.

GRUPO D

Em ótimo momento, o Fluminense disputa a liderança do Grupo D nesta terça-feira com o The Strongest, no Maracanã, às 19h. Na estreia, o Tricolor venceu fora de casa o Sporting Cristal por 3 a 1. O time boliviano ganhou pelo mesmo placar do favorito River Plate na altitude de La Paz, mas quando sai de sua zona de conforto, tem dificuldades. Nesta quarta, às 21h (horário de Brasília), o River Plate tentará se recuperar recebendo o Sporting Cristal no Monumental de Nuñez. Fluminense e The Strongest estão com 3 pontos, enquanto que River Plate e Sporting Cristal estão zerados.

Grupo E

A segunda rodada do Grupo E começa hoje com os dois times derrotados na estreia, o Independiente del Valle (atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa) e o Liverpool-URU, em Guayaquil, a partir das 23h (horário de Brasília). Na quarta-feira, o Corinthians recebe o Argentinos Juniors na Neo Química Arena, a partir das 21h30min, em jogo que vai valer o primeiro lugar do grupo. Na rodada passada, o Timão aplicou 3 a 0 no Liverpool, em Montevidéu. Corinthians e Argentinos Juniors, 3 pontos, Independiente del Valle e Liverpool-URU.

Grupo F

O Grupo F é o mais equilibrado até agora na Libertadores, pois na abertura os dois jogos acabaram empatados. E nesta terça-feira, o outrora bicho-papão Boca Juniors joga na Bombonera, em Buenos Aires, contra o colombiano Deportivo Pereira, estreante na competição, a partir das 21h (horário de Brasília). Na quarta-feira, a partir das 22h (horário de Brasília), é a vez de o Colo-Colo receber o Monagas-VEN no Monumental de Santiago. Por terem marcado gols na estreia, Colo-Colo e Deportivo Pereira estão na frente da tabela, 1 ponto, e Boca Juniors e Monagas-VEN vem atrás.

Grupo G

O Atlético-MG entra pressionado nesta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo G, pois perdeu na estreia para o Libertad no Mineirão por 1 a 0. Assim, não pode nem pensar em perder hoje para o xará Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 21h. O Furacão vem de empate com o Alianza Lima na estreia. O outro jogo da rodada acontece apenas na quinta-feira, com o Libertad recebendo o Alianza Lima no Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 23h (horário de Brasília). Libertad lidera, com 3 pontos, Athletico-PR e Alianza Lima tem 1 e o Atlético-MG está zerado.

Grupo H

A segunda rodada do Grupo H tem início nesta terça-feira com o confronto do Olimpia com o Patronato-ARG no Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 21h (horário de Brasília). O time paraguaio estreou empatando com o Melgar, enquanto que os argentinos foram derrotados pelo Atlético Nacional em casa. Na quinta-feira, a equipe colombiana recebe o Melgar no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, a partir das 21h (horário de Brasília). O Atlético Nacional está com 3 pontos, Olimpia e Melgar possuem 1 ponto e o Patronato não tem ponto.