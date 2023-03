Ronaldo confirma contratação de D'Alessandro, ex-Inter, para coordenador de futebol do Cruzeiro

publicidade

Em live nessa segunda-feira, o gestor Ronaldo Fenômeno confirmou a contratação de D'Alessandro, ex-Inter, para a função de coordenador de futebol do Cruzeiro. O argentino é aguardado nesta quinta-feira na Toca da Raposa para iniciar o seu primeiro trabalho fora dos gramados.

"O D'Alessandro está confirmado. D'Alessandro, que tem uma história incrível no futebol brasileiro, vai se juntar a partir de quinta-feira ao clube para ser o nosso coordenador de futebol e garantir que nossos inegociáveis sejam realizados", disse.

D'Alessandro encerrou a sua carreira no futebol com a camisa colorada em abril de 2022. No Beira-Rio, o ex-camisa 10 é considerado um dos principais ídolos do clube. Foram 529 jogos, com 97 gols e 113 assistências. Ao longo de quase 14 anos no Inter, ele conquistou 13 títulos, entre eles uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana e uma Recopa Sul-Americana, além de sete campeonatos gaúchos.

