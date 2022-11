RS recebe neste sábado Seletiva Nacional de Judô de olho nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024

publicidade

Os gaúchos terão a oportunidade de assistir e, principalmente, torcer pelos judocas do Rio Grande do Sul neste final de semana, quando ocorre a Seletiva Nacional Projeto Paris 2024. A competição, que acontece no Centro de Esportes da Sogipa, em Porto Alegre, é uma das últimas portas de entrada para o processo de escolha dos representantes brasileiros na próxima edição dos Jogos Olímpicos. Exatamente por isso, centenas de judocas do Brasil inteiro participarão da competição.

"É um evento do mais alto gabarito. Seletiva olímpica. São atletas pré-classificados por critérios técnicos. 14 até 16 atletas por categoria. Sem dúvidas, se tratam dos melhores atletas do país. Competitiva alta", explica o diretor-técnico da Federação Gaúcha de Judô (FGJ), Douglas Potrich. Ele lembra que, em função da pandemia, o ciclo para 2024 é mais curto e por isso, o "funil" para estar em Paris já começa desde cedo. "Essa é a etapa um, os campeões disputam a etapa internacional do Grand Prix de Portugal".

A maior equipe do Estado será da Sogipa. Dos 12 judocas do clube que participarão do evento há alguns mais experientes, como João Pedro Macedo, Alexia Castilhos e Jéssica Lima, que já frequentam as competições internacionais, e outros mais jovens, como o ligeiro Matheus Takaki, considerado uma das maiores promessas brasileiras da sua categoria. Também há judocas do GNU e da Kiai, de Canoas, totalizando 21 judocas do RS.

Na avaliação do dirigente da FGJ, o fator local pode fazer diferença para os atletas do RS. "É aquele algo a mais. Eles chegam com força e esse fator local influencia". Ao todo, são 226 atletas separados entre masculino e feminino. No final, serão 14 vagas asseguradas, também igualmente divididas. "Veremos o que se tem de melhor no país".



As principais estrelas da modalidade, como Mayra Aguiar e Daniel Cargnin, não participam desta seletiva. Eles, assim como outros, já integram a Seleção Brasileira porque estão entre os 17 melhores do ranking mundial ou ficaram em até sétimo lugar no Campeonato Mundial de Tashkent, no mês passado − Mayra conquistou ouro no Mundial e, Cargnin, um bronze.

As competições masculinas começam no sábado, a partir das 8h30min. No domingo, as competições femininas começam às 9h. A entrada no ginásio da Sogipa é franca em ambos os dias, mas não sócios devem acessar o site do clube e emitir um ingresso gratuito.

