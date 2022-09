Russa Liudmila Samsonova é campeã do WTA 500 de Tóquio

publicidade

A tenista russa Liudmila Samsonova conquistou neste domingo seu terceiro título na temporada no WTA 500 de Tóquio, ao derrotar na final a chinesa Zhen Qinwen. Samsonova fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 7-5, em uma hora e 33 minutos de partida.

A russa, de 23 anos e número 30 do mundo, consegue assim seu troféu mais importante desde sua surpreendente vitória na temporada passada no WTA 500 de Berlim. Em Tóquio, ela confirmou o favoritismo sobre Zhen, número 36 do mundo e que estava disputando a primeira final da carreira.

Depois de ter sido campeã em agosto dos torneios WTA 250 de Washington e Cleveland, Samsonova termina no Japão uma semana perfeita, na qual não perdeu um set sequer. Graças à vitória, ela irá ganhar sete posições na atualização do ranking da WTA na segunda-feira e passará ao posto de número 23 do mundo, o mais alto de sua carreira.

A campeã explica que seu bom momento atual se deve à exclusão de tenistas russos do torneio de Wimbledon em julho, período que aproveitou para melhorar sua forma. "Tive 32 dias de puro treinamento, não é algo normal nesta altura da temporada", explicou. Sobre a final deste domingo, a russa comemorou em especial o fato de ter suportado a pressão: "É incrível o que consegui hoje. Toda a semana foi impressionante", disse.