São José anuncia demissão do técnico Pingo

Luiz Roberto Magalhães, o Pingo, não é mais técnico do São José. O clube informou a saída do treinador na manhã desta segunda-feira. O auxiliar técnico João Bandoch também não faz mais parte da comissão técnica. Pingo não suportou o empate em 0 a 0 diante do Ypiranga, na última partida.

Pingo comandou a equipe em 28 partidas entre o Brasileirão Série C, Copa FGF e Gauchão. Foram 14 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, em uma campanha de recuperação que foi fundamental na última Série C.

O treinador não suportou a campanha ruim neste início de Gauchão: em seis jogos, foram dois empates, três derrotas e apenas uma vitória – na estreia do estadual, diante do Guarany de Bagé. Com cinco pontos, o Zequinha é o nono colocado.

“Agradecemos todo o empenho do profissional no comando da nossa equipe. Desejamos todo sucesso na sequência do trabalho dos profissionais”, disse o clube em nota.

Na próxima rodada, o Zequinha tem uma parada dura contra o Juventude, fora de casa, no Alfredo Jaconi. A partida está marcada para as 21h30 desta quinta-feira.