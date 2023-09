São José sai na frente, mas toma virada para o Brusque na Série C

publicidade

A primeira rodada da segunda fase não foi boa para o São José na Série C. Neste sábado, jogando no Passo D'Areia, o time de Porto Alegre foi derrotado de virada pelo Brusque por 2 a 1. A equipe gaúcha até saiu na frente com Guilherme Beléa, mas depois sofreu dois gols anotados por Olávio.

Com o resultado, o Zequinha é o último colocado na abertura da segunda etapa da Terceira Divisão do futebol brasileiro. O próximo jogo do São José será contra o Operário e está marcado para o próximo domingo, dia 10 de setembro.