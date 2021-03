São José supera o Aimoré no Cristo Rei e vence a primeira no Gauchão

publicidade

O São José venceu o Aimoré por 1 a 0 na noite deste domingo, no Cristo Rei, pela quarta rodada do Gauchão. O único gol da partida foi marcado pelo goleiro Fábio, de pênalti.

Após três rodadas sem vencer, essa foi a primeira vitória do Zequinha na competição. Com o resultado, a equipe fica na 10ª colocação, com três pontos. Já o Aimoré cai para sexto, com seis pontos.

O gol da vitória foi marcado no início da partida. Logo aos oito minutos, Vinícius sofreu falta dentro da área: pênalti. Na cobrança, Fábio não desperdiçou e marcou.

Na próxima rodada, o São José recebe o Brasil de Pelotas e o Índio Capilé pega o Grêmio na Arena, os jogos estão previstos para o domingo.

Veja Também