São José vence lanterna Aimoré e entra no G-4

A vida do Aimoré não está fácil no Gauchão 2023. O São José visitou o Índio Capilé em São Leopoldo e venceu por 1 a 0 na noite desta quarta-feira pela 4ª rodada.

O resultado deixa o Zequinha na segunda colocação provisória, com sete pontos. O time de São Leopoldo é o vice-lanterna, com apenas um pontinho.

Zeca, no final da partida, é vice-líder do Gauchão. É pra seguir lá em cima, domingo é tua hora de jogar junto, torcedor! Ê batalha no Passo.

O gol do duelo foi marcado pelo lateral-direito Mateus Pivô aos 33 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou a sobra de chute de Silas de dentro da área. No rebote, foi só deslocar o goleiro correr para o abraço. Na próxima rodada, o rival do Aimoré será o Grêmio, líder e 100% na Arena, no sábado, às 16h30min. O São José enfrenta o Brasil, no Passo D'Areia, no domingo, às 19h.

Brasil de Pelotas e Caxias ficam no 0 a 0

Num jogo truncado e tenso, o Brasil de Pelotas e Caxias ficaram no 0 a 0 no estádio Bento Freitas na noite quente desta quarta-feira.

O Xavante soma um ponto e está na terceira colocação. Na próxima rodada, o rival será o São José, no Passo D'Areia, às 19h do domingo.

O time grená por sua vez é o sexto colocado. São cinco pontos em quatro jogos. No domingo, o Caxias recebe o Esportivo, às 16h, no Centenário.

