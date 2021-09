São José vence Oeste-SP e garante permanência na Série C

publicidade

Bruno Mota sacramentou a permanência do São José na Série C de 2022. Com a vitória de 1 a 0 na manhã deste sábado sobre o lanterna Oeste, na Arena Barueri (SP), o Zequinha fica fora da zona da degola, com 22 pontos, restando apenas mais uma rodada para o término da fase classificatória. A equipe está na 6ª posição do Grupo B.

O gol da permanência foi marcado aos 10min da primeira etapa. Com um cruzamento da medida feito por Leilson, Bruno Mota completou de cabeça para o fundo das redes. O Zeca agora aguarda os resultados de Mirassol (8°) e Botafogo-SP (7°) – ambos jogam mais tarde e podem ultrapassar o São José. Tanto Paraná (9°) quanto Oeste (10°) não podem mais sair da zona do rebaixamento e estão na Série D.

Pela 18° rodada, o Zequinha volta a campo no dia 25, às 17h, em casa, contra a equipe do Ypiranga. Antes disso, o São José tem o segundo compromisso pela Copa FGF, no dia 22, às 11h, contra o Riopardense, no SESC Protásio Alves, na Capital – na primeira rodada, o Zeca goleou o 12h por 6 a 1.