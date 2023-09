São José vira contra o São Bernardo e segue sonhando com acesso para Série B

publicidade

Com drama e sofrimento, o São José enfim venceu na segunda fase da Série C. De virada, o Zeca superou o São Bernardo na tarde deste sábado, no Passo D'Areia, e somou seus primeiros três pontos no Grupo B.

Agora, a equipe tem quatro pontos, empatada com o São Bernardo, segundo colocado, e cinco atrás do Brusque, que lidera a chave e ainda joga na rodada com o Operário, que soma três pontos.

No duelo desta tarde, o São José saiu atrás com um gol de Matheus Oliveira. O empate veio em penalidade cobrada pelo goleiro Fábio Rampi. Aos 45 minutos, Gilvan cruzou, a bola desviou e foi parar no fundo das redes sacramentando a vitória.

Na próxima rodada, a quinta, o São José recebe o Operário-PR em Porto Alegre. Já o São Bernardo encara o Brusque em São Paulo.

Veja Também