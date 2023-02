São Luiz elimina o Juventude no "embate dos gaúchos" na Copa do Brasil

publicidade

Teve jeito, horário, personagens e pegada de Gauchão, mas era Copa do Brasil. No embate de gaúchos pela primeira fase do mata-mata nacional, o São Luiz venceu o Juventude por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no estádio 19 de Outubro e garantiu a classificação histórica para a segunda fase. A próximo rival saíra do vencedor da partida entre Vitória, do Espírito Santo, e Remo.

Em um gramado encharcado por um dia de muita chuva em Ijuí, o duelo foi equilibrado e duro ao longo de toda a primeira etapa. As melhores chances vieram de lances individuais de lado a lado.

Na volta do intervalo, aos 8 minutos, o atacante Édito abriu o marcador em um lance complexo. O centroavante foi encontrado dentro da área após bom lançamento de John Lennon e mandou para o fundo da rede de cabeça.

Atrás no placar, o time de Celso Roth foi todo pressão, mas também pecou na afobação. O centroavante Rodrigo Rodrigues acabou expulso por xingar o árbitro. Nos últimos dez minutos, mesmo com um a menos, o Verdão da Serra perdeu boas chances com Vini Paulista e Luis Mandaca. O Alvirrubro se segurou e garantiu a classificação contra o rival local.

