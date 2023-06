São Paulo perde para o Sport, mas vence nos pênaltis e segue vivo na Copa do Brasil

publicidade

O São Paulo sofreu, mas manteve vivo o sonho da conquista inédita da Copa do Brasil ao passar pelo Sport nas oitavas de final. Na noite desta quinta-feira (1), no Morumbi, o Tricolor perdeu por 3 a 1 no tempo normal, mas ganhou nos pênaltis por 5 a 3.

Em Recife (PE), no jogo de ida, o São Paulo havia vencido por 2 a 0. A classificação rende R$ 4,3 milhões aos cofres do Tricolor, que vai conhecer seu adversário das quartas de final em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O revés acaba com uma invencibilidade de 12 partidas do São Paulo, sendo que 11 foram com Dorival Júnior no comando.

Como foi

Mesmo com a vantagem construída em Recife (PE), o São Paulo foi quem ditou o ritmo do primeiro tempo no Morumbi. Depois de Caio Paulista, Alisson e Calleri exigirem boas defesas de Renan, Michel Araújo abriu o placar, aos 26 minutos, com um golaço.

Após saída errada do Sport, Michel Araújo tabelou com Luciano, deixou Rafael Thyere no chão e tocou com categoria por cima de Renan. O São Paulo continuou em cima e perdeu algumas oportunidades, mas quem marcou foi o Sport. Aos 44, Alisson Cassiano aproveitou rebote de Rafael para deixar tudo igual.

A virada leonina veio no começo do segundo tempo. Rafael evitou o gol de Luciano Juba em cobrança de falta, mas não conseguiu segurar a cabeçada de Sabino após escanteio. O jogo ficou tenso, porque mais um gol do Sport levaria a decisão para os pênaltis. Já o São Paulo tinha dificuldades para empolgar a torcida e Dorival Júnior mostrava irritação no banco de reservas.

O jogo ficou aberto nos minutos finais, com o Sport se lançando para frente, deixando espaço para o contra-ataque do São Paulo. Aos 48, em lance parecido ao do segundo gol rubro-negro, Sabino desviou escanteio cobrado na primeira trave e levou a decisão para os pênaltis, vencida pelo Tricolor por 5 a 3.

Nos pênaltis

O São Paulo teve 100% de aproveitamento nas suas cobranças, com Wellington Rato, Beraldo, Calleri, Rafinha e Pablo Maia. Já o Sport viu Luciano Juba desperdiçar o pênalti, diferente de Sabino, Alisson Cassiano e Rafael Thyere.