São Paulo vence o Atlético-MG e ganha folga no G4

Além da vitória do Grêmio sobre o Botafogo, outros dois jogos ocorreram pela 28ª rodada do Brasileirão na tarde deste domingo. No Morumbi, o São Paulo derrotou o Atlético-MG e, em Curitiba, o Athletico-PR aplicou 4 a 1 no Goiás.

O Tricolor paulista, apesar de dominar o jogo já no primeiro tempo, só chegou à vitória no segundo tempo, com gols de Vitor Bueno e Igor Gomes. O resultado fez equipe paulista chegar aos 49 pontos, em quarto lugar, e quatro pontos à frente do Inter, o quinto colocado, que também ganhou na rodada. O Galo permaneceu na 12ª posição, com 35 pontos.

Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Goiás saiu na frente com gol de Rafael Moura e foi para o intervalo com a vitória. Porém, no segundo tempo só deu Athletico. Léo Pereira deixou tudo igual aos 2, Rony virou aos 7, Adriano ampliou aos 16 e Marco Rubén consolidou a goleada no finzinho. A vitória fez o Furacão subir para a oitava colocação, agora com 42 pontos. O Goiás ficou 10º, com 38 pontos.