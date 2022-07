Série D: Caxias do Sul e Aimoré se classificam pra próxima fase

publicidade

A 14ª rodada e última da fase de grupos da Série D foi altamente proveitosa para os representantes gaúchos no sábado. Em Caxias do Sul, o Caxias não tomou conhecimento do até então líder Azuriz e venceu por 1 a 0, gol de Marcelo aos 15 minutos da etapa inicial.

Com a vitória, a equipe Grená se classificou para a segunda fase como líder do Grupo A8, com a companhia do Aimoré, que derrotou o Marcílio Dias, em Itajaí, por 3 a 2, e também avançou para enfrentar a Portuguesa carioca. O Caxias terá pela frente o Oeste.

O São Luiz, terceiro representante do Estado, não foi além do empate por 2 a 2 com o Juventus, de Jaraguá do Sul (SC), e finalizou no quinto lugar.